Filtar za vodu s finom mrežicom 25 μm, pogodan za temperature do max. 50° C. Štiti visokotlačni čistač od čestica nečistoće sadržanih u vodi. Spaja se na visokotlačni čistač. Protok vode do 1200 l/h. Priključak 3/4 ",s adapterom, 1".