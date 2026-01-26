Univerzalni izmjenjivi nastavak za WB 120 i WB 100

Univerzalni izmjenjivi nastavak za rotirajuću četku za pranje idealan je za čišćenje glatkih svih površina kao što su lak, staklo ili plastika.

Prozirne čekinje nastavka za četku za pranje mogu se univerzalno upotrebljavati za najrazličitije zadatke čišćenja. Univerzalni izmjenjivi nastavak za rotirajuću četku za pranje WB 120 idealan je za čišćenje glatkih svih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Nastavak je kompatibilan i s prethodnom četkom WB 100.

Značajke i prednosti
Mekane prozirne čekinje
  • Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
univerzalna primjena
  • Za sve glatke površine kao što su lak, staklo ili plastika.
Opcijski pribor
  • Raznolikija primjena rotirajuće četke za pranje.
Kompatibilnost
  • Mogućnost uporabe s rotirajućom četkom za pranje WB 120 i prethodnom četkom WB 100.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 153 x 153 x 48
Videos
Područja primjene
  • Vozila
  • Zimski vrtovi
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Garažna vrata
  • Rolete/rolo zavjese
  • Elementi za zaštitu od pogleda
  • Prozorske klupice
  • Balkonske ograde
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
