Prozirne čekinje nastavka za četku za pranje mogu se univerzalno upotrebljavati za najrazličitije zadatke čišćenja. Univerzalni izmjenjivi nastavak za rotirajuću četku za pranje WB 120 idealan je za čišćenje glatkih svih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Nastavak je kompatibilan i s prethodnom četkom WB 100.