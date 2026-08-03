EasyFix set krpa za čišćenje podova uključuje dvije visoko upijajuće, otporne krpe za pod od visokokvalitetnih finih vlakana za EasyFix podnu mlaznicu. Tekstilna tkanina s posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro upijanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja - čak i kutovi i rubovi su čisti u tren oka. Zahvaljujući sustavu kuka i petlja, krpe za čišćenje podova mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu za parni čistač: jednostavno ih pritisnite na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.