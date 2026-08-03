Univerzalni set krpa za pod EasyFix
Univerzalne krpe za podove izrađene od finih vlakana idealne su za uklanjanje prljavštine parnim čistačem. Zbog sustava kuka i petlja nema kontakta s prljavštinom prilikom zamjene krpe.
EasyFix set krpa za čišćenje podova uključuje dvije visoko upijajuće, otporne krpe za pod od visokokvalitetnih finih vlakana za EasyFix podnu mlaznicu. Tekstilna tkanina s posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro upijanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja - čak i kutovi i rubovi su čisti u tren oka. Zahvaljujući sustavu kuka i petlja, krpe za čišćenje podova mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu za parni čistač: jednostavno ih pritisnite na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.
Značajke i prednosti
Premium mikrofibraPosebna struktura petlje u krpi osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja na svim zabrtvljenim tvrdim površinama. Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičakaJednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem. Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za podKod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore. Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice