Set od 2 vrlo upijajuće i izdržljive univerzalne velike EasyFix krpe za čišćenje podova savršeno pristaje uz SC 1 Upright. Tekstilna tkanina s posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro upijanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenski čiste rezultate čišćenja kutova i rubova. Zahvaljujući sustavu kuka i petlja, krpe za čišćenje podova mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu SC 1 Upright: jednostavno pritisnite i gotovi ste. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, korištena krpa se može ukloniti bez ikakvog kontakta s prljavštinom: da biste to učinili, stajte nožicom na krpu i povucite podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.