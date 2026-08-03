Univerzalni veliki EasyFix set krpa za čišćenje podova

Dvije univerzalne velike krpe za čišćenje podova za SC 1 Upright. Savršeni rezultati čišćenja i promjena krpe bez kontakta s prljavštinom: lako se pričvršćuje pomoću sustavu kuka i petlja.

Set od 2 vrlo upijajuće i izdržljive univerzalne velike EasyFix krpe za čišćenje podova savršeno pristaje uz SC 1 Upright. Tekstilna tkanina s posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro upijanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenski čiste rezultate čišćenja kutova i rubova. Zahvaljujući sustavu kuka i petlja, krpe za čišćenje podova mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu SC 1 Upright: jednostavno pritisnite i gotovi ste. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, korištena krpa se može ukloniti bez ikakvog kontakta s prljavštinom: da biste to učinili, stajte nožicom na krpu i povucite podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.

Značajke i prednosti
Univerzalni veliki EasyFix set krpa za čišćenje podova: Premium mikrofibra
Premium mikrofibra
Posebna petljasta struktura tkanine osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja na svim zabrtvljenim tvrdim površinama. Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Univerzalni veliki EasyFix set krpa za čišćenje podova: Praktičan sustav čičaka
Praktičan sustav čičaka
Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem. Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Univerzalni veliki EasyFix set krpa za čišćenje podova: Nožna spojnica na krpi za pod
Nožna spojnica na krpi za pod
Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore. Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 140 x 10
Područja primjene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
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Created with AI (artificial intelligence)

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