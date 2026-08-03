Mlaznica za tapecirani namještaj postiže izvrsne rezultate čišćenja zahvaljujući manevrirajućoj donjoj strani i četiri ekstra široka podizača niti koji se savršeno priljubljuju uz površinu koja se usisava. Kao rezultat toga, prljavština, posebno životinjska dlaka, brzo i pouzdano se usisava s tekstilnih površina u automobilu i domu. Mlaznica za tapecirani namještaj ima široku radnu širinu od 180 milimetara i pogodna je za Kärcher Home & Garden usisavače za mokro i suho usisavanje te uređaje za pranje i ekstrakciju.