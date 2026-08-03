Upholstery nozzle pet

Široka mlaznica za tapecirani namještaj pouzdano uklanja prljavštinu i dlaku s tekstila u automobilu i domu, koristeći Kärcher usisavače za mokro i suho usisavanje i uređaje za ekstrakciju.

Mlaznica za tapecirani namještaj postiže izvrsne rezultate čišćenja zahvaljujući manevrirajućoj donjoj strani i četiri ekstra široka podizača niti koji se savršeno priljubljuju uz površinu koja se usisava. Kao rezultat toga, prljavština, posebno životinjska dlaka, brzo i pouzdano se usisava s tekstilnih površina u automobilu i domu. Mlaznica za tapecirani namještaj ima široku radnu širinu od 180 milimetara i pogodna je za Kärcher Home & Garden usisavače za mokro i suho usisavanje te uređaje za pranje i ekstrakciju.

Značajke i prednosti
Široka mlaznica (radna širina 180 mm) s manevrirajućim donjim dijelom i četiri dodatna široka podizača
  • Pruža poboljšanu učinkovitost čišćenja i uštede vremena u odnosu na standardnu mlaznicu za tapecirani namještaj
Pogodno za sve Kärcher Home & Garden vlažne i suhe usisavače i sprejne ekstraktore
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer (mm) NW 35
Radna širina (mm) 180
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 180 x 75 x 95
Područja primjene
  • Prtljažnik
  • Stražnje sjedalo
  • Auto-sjedala
  • Prostor za noge
  • Tepisi
  • Košare i ležajevi za kućne ljubimce
  • Tapecirane površine
  • Tapecirani namještaj
  • Madraci
  • Tekstil za kućanstvo, npr. zavjese ili navlake za jastuke
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