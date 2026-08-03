Usisna cijev, 2 x, HV i NT, DN 35, 505 mm duga, plastična, pogodna za: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L
Set se sastoji od 2 usisne cijevi izrađene od visokokvalitetne plastike (svaka DN 35 i 505 mm duljine). Za baterijski ručni usisivač HV 1/1 Bp kao i Kärcher mokre i suhe usisavače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Količina (Komad(a))
|2
|Materijal
|Plastika
|Dužina (mm)
|505
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|502 x 80 x 40