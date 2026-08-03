Usisna cijev, 2 x, NT, DN 35, 550 mm duga, nehrđajući čelik, pogodna za: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Komplet usisnih cijevi sastoji se od 2 usisne cijevi izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika (svaka duljine DN 35 i 550 mm). Za Kärcher mokre i suhe usisavače.