Usisna cijev, 2 x, NT, DN 35, 550 mm duga, nehrđajući čelik, pogodna za: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
Komplet usisnih cijevi sastoji se od 2 usisne cijevi izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika (svaka duljine DN 35 i 550 mm). Za Kärcher mokre i suhe usisavače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Količina (Komad(a))
|2
|Materijal
|Nehrđajući čelik
|Dužina (mm)
|550
|Boja
|srebrna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|551 x 80 x 39