Usisna cijev, DN 35, 505 mm, nehrđajući čelik
Usisna cijev izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika DN 35 i 505 mm duljine za Kärcherove usisavače za mokro i suho usisavanje.
Usisna cijev od plemenitog čelika (DN 35) dužine 0,5 m, za mokro/suho usisavanje. Idealna za često mokro usisavanje i za usisavanje korozivnih sastojaka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Količina (Komad(a))
|1
|Materijal
|Nehrđajući čelik
|Dužina (mm)
|505
|Boja
|srebrna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|505 x 37 x 37