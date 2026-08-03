Usisna cijev, NT, DN 35, 505 mm duga, kromirani čelik, odgovara za: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

Usisna cijev od kromiranog čelika (DN 35, duljine 505 mm) prikladna je za Kärcherove usisavače za mokro i suho usisavanje.