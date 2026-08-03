Usisna cijev, NT, DN 35, 505 mm duga, kromirani čelik, odgovara za: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV
Usisna cijev od kromiranog čelika (DN 35, duljine 505 mm) prikladna je za Kärcherove usisavače za mokro i suho usisavanje.
Usisna cijev (DN 35, 1x0,5 m) od kromiranog metala standard je u gotovo svim jednomotornim, industrijskim NT usisavačima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Količina (Komad(a))
|1
|Materijal
|Čelik, kromiran
|Dužina (mm)
|505
|Boja
|srebrna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|505 x 39 x 39