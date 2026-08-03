Usisna cijev, NT, DN 35, 505 mm duga, kromirani čelik, odgovara za: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

Usisna cijev od kromiranog čelika (DN 35, duljine 505 mm) prikladna je za Kärcherove usisavače za mokro i suho usisavanje.

Usisna cijev (DN 35, 1x0,5 m) od kromiranog metala standard je u gotovo svim jednomotornim, industrijskim NT usisavačima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Količina (Komad(a)) 1
Materijal Čelik, kromiran
Dužina (mm) 505
Boja srebrna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 505 x 39 x 39
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