Usisna cijev, T, DN 32, dužina 500 mm, čelik, crna, pogodna za: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1
Crna čelična usisna cijev prikladna je za Kärcher usisavače za suho pranje, nazivne širine DN 32, duljine 500 mm.
Metalna usisna cijev (DN 32, dužina 0,5 m) s crnim plastičnim zaštitnim slojem također je prikladna i kao dodatni produžetak, primjerice kod usisavanja stropova.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 32
|Količina (Komad(a))
|1
|Materijal
|Čelik
|Dužina (mm)
|500
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|500 x 32 x 32