Usisna garnitura, 3,5 m

Spir. crijevo otporno na vakuum, kompl. spremno za priključ., s usis. filtr. i zaust. povratn. toka za vrtne pumpe, kuć. autom. za vodu i kuć. vodovode. Idealno i kao produž. usisn. crijeva.

Spiralno crijevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključenje, promjera 1" i dužine 3,5 m, za usisavanje i transport vode. S usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka za priključenje na usisnu stranu vrtnih pumpi, kućanskih automata za vodu i kućnih vodovoda za opskrbu vodom u kućanstvu. Također se može koristiti i kao produžetak usisnog crijeva. Idealno za sprječavanje povratnog toka transportirane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Za gore navedene pumpe koje imaju priključni navoj G1 (33,3 mm).

Značajke i prednosti
Spiralno crijevo kompletno spremno za priključenje, otporno na vakuum, s usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka
  • Za usisavanje vode jednostavno i praktično montirano na pumpu
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 3,5
Promjer 3/4″
Boja Crna
Težina (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 415 x 55
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
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