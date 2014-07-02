Spiralno crijevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključenje, promjera 1" i dužine 3,5 m, za usisavanje i transport vode. S usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka za priključenje na usisnu stranu vrtnih pumpi, kućanskih automata za vodu i kućnih vodovoda za opskrbu vodom u kućanstvu. Također se može koristiti i kao produžetak usisnog crijeva. Idealno za sprječavanje povratnog toka transportirane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Za gore navedene pumpe koje imaju priključni navoj G1 (33,3 mm).