Usisna garnitura 7,0 m

Idealna usisna garn. za vrtne crpke i vodoopskrbu kuće. Uklj. usisno crijevo 7 m spremno za priklj. i otporno na vakuum, s us. filtrom, zaustavlj. povr. toka i sust. brtvlj. PerfectConnect.

Usisno crijevo dužine 7 m, otporno na vakuum, s usisnim filtrom i promjerom 3/4", idealno je prikladno za usisavanje vode iz alternativnih izvora, a zahvaljujući načelu brtvljenja PerfectConnect omogućuje posebno pouzdano brtvljenje kao i rad crpki bez smetnji. Integrirano zaustavljanje povratnog toka sprječava povrat transportirane vode i skraćuje vrijeme ponovnog usisavanja. Usisna garnitura se vrlo jednostavno priključuje na usisnu stranu vrtnih crpki, kućnih automata za vodu i kućnog vodovoda za opskrbu vodom. Priključni komplet se također može koristiti i kao produžetak usisnog crijeva. Za crpke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).

Značajke i prednosti
Spiralno crijevo kompletno spremno za priključenje, otporno na vakuum, s usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka
  • Za usisavanje vode jednostavna i praktična montaža na crpku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 7
Veličina navoja G1
Promjer 3/4″
Boja Crna
Težina (kg) 1,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 120 x 380 x 380

Oprema

  • Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
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