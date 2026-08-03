Usisno crijevo dužine 7 m, otporno na vakuum, s usisnim filtrom i promjerom 3/4", idealno je prikladno za usisavanje vode iz alternativnih izvora, a zahvaljujući načelu brtvljenja PerfectConnect omogućuje posebno pouzdano brtvljenje kao i rad crpki bez smetnji. Integrirano zaustavljanje povratnog toka sprječava povrat transportirane vode i skraćuje vrijeme ponovnog usisavanja. Usisna garnitura se vrlo jednostavno priključuje na usisnu stranu vrtnih crpki, kućnih automata za vodu i kućnog vodovoda za opskrbu vodom. Priključni komplet se također može koristiti i kao produžetak usisnog crijeva. Za crpke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).