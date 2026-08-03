Usisna garnitura 7,0 m
Idealna usisna garn. za vrtne crpke i vodoopskrbu kuće. Uklj. usisno crijevo 7 m spremno za priklj. i otporno na vakuum, s us. filtrom, zaustavlj. povr. toka i sust. brtvlj. PerfectConnect.
Usisno crijevo dužine 7 m, otporno na vakuum, s usisnim filtrom i promjerom 3/4", idealno je prikladno za usisavanje vode iz alternativnih izvora, a zahvaljujući načelu brtvljenja PerfectConnect omogućuje posebno pouzdano brtvljenje kao i rad crpki bez smetnji. Integrirano zaustavljanje povratnog toka sprječava povrat transportirane vode i skraćuje vrijeme ponovnog usisavanja. Usisna garnitura se vrlo jednostavno priključuje na usisnu stranu vrtnih crpki, kućnih automata za vodu i kućnog vodovoda za opskrbu vodom. Priključni komplet se također može koristiti i kao produžetak usisnog crijeva. Za crpke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).
Značajke i prednosti
Spiralno crijevo kompletno spremno za priključenje, otporno na vakuum, s usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka
- Za usisavanje vode jednostavna i praktična montaža na crpku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|7
|Veličina navoja
|G1
|Promjer
|3/4″
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|120 x 380 x 380
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.