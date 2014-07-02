Usisna garnitura, 7 m
Spir. crijevo otporno na vakuum, kompl. spremno za priključ., s usis. filtr. i zaust. povratn. toka za vrtne pumpe, kuć. autom. za vodu i kuć. vodovode. Idealno i kao produž. usisn. crijeva.
Spiralno crijevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključenje, promjera 1" i dužine 7m za usisavanje i transport vode. S usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka za priključenje na usisnu stranu vrtnih pumpi, kućanskih automata za vodu i kućnih vodovoda za opskrbu vodom u kućanstvu. Idealno za sprječavanje povratnog toka transportirane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Također se može koristiti i kao produžetak usisnog crijeva. Za gore navedene pumpe koje imaju priključni navoj G1 (33,3 mm).
Značajke i prednosti
Spiralno crijevo kompletno spremno za priključenje, otporno na vakuum, s usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka
- Za usisavanje vode jednostavno i praktično montirano na pumpu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|7
|Promjer
|3/4″
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|500 x 400 x 80
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.