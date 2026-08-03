Usisna mlaznica uska 170 mm (žuta) za WV 6

Širine 170 mm, idealno za prozore sa šprosnama: uska usisna mlaznica za WV 6 za male prozorske površine.

Ako su veće usisne mlaznice jednostavno jedan broj prevelike za prozor, uska usisna mlaznica za WV 6 pravi je adut. Zbog svoje širine od 170 mm, pouzdano i lako čisti prozore sa šprosnama ili druge male prozorske površine.

Značajke i prednosti
Duga silikonska traka
  • Duga silikonska traka čini baterijski usisavač za prozore još fleksibilnijim i omogućuje povlačenje do poda u jednom potezu.
Uski oblik
  • Prikladno za male površine.
Jednostavna zamjena
  • Usisne mlaznice se lako mijenjaju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 172 x 98 x 41
Područja primjene
  • Prozori s prečkama
  • Glatke površine
  • Ogledala
  • Pločice
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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