Usisna mlaznica uska 170 mm (žuta) za WV 6
Širine 170 mm, idealno za prozore sa šprosnama: uska usisna mlaznica za WV 6 za male prozorske površine.
Ako su veće usisne mlaznice jednostavno jedan broj prevelike za prozor, uska usisna mlaznica za WV 6 pravi je adut. Zbog svoje širine od 170 mm, pouzdano i lako čisti prozore sa šprosnama ili druge male prozorske površine.
Značajke i prednosti
Duga silikonska traka
- Duga silikonska traka čini baterijski usisavač za prozore još fleksibilnijim i omogućuje povlačenje do poda u jednom potezu.
Uski oblik
- Prikladno za male površine.
Jednostavna zamjena
- Usisne mlaznice se lako mijenjaju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|172 x 98 x 41
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Prozori s prečkama
- Glatke površine
- Ogledala
- Pločice