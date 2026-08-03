Uz pametnu stanicu za samopražnjenje, RCV 5 postaje još autonomniji, jer se spremnik za prašinu automatski prazni. Na ovaj način korisnik je pošteđen dosadnog i često prljavog posla. Prašina i prljavština jednostavno se automatski usisavaju u visokokvalitetnu filtarsku vrećicu od flisa čim se RCV 5 priključi na stanicu za punjenje i samopražnjenje – bilo nakon dovršenog zadatka čišćenja ili tijekom ponovnog punjenja između. Prljavština je pouzdano zarobljena. Ne može biti jednostavnije. Zahvaljujući funkciji punjenja na stanici za samopražnjenje, baterija robota također se puni u isto vrijeme.