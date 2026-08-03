Usisna stanica RCV 5

Još više autonomije prilikom čišćenja: s pametnom stanicom za samopražnjenje, spremnik za prašinu RCV 5 automatski se prazni u redovitim intervalima.

Uz pametnu stanicu za samopražnjenje, RCV 5 postaje još autonomniji, jer se spremnik za prašinu automatski prazni. Na ovaj način korisnik je pošteđen dosadnog i često prljavog posla. Prašina i prljavština jednostavno se automatski usisavaju u visokokvalitetnu filtarsku vrećicu od flisa čim se RCV 5 priključi na stanicu za punjenje i samopražnjenje – bilo nakon dovršenog zadatka čišćenja ili tijekom ponovnog punjenja između. Prljavština je pouzdano zarobljena. Ne može biti jednostavnije. Zahvaljujući funkciji punjenja na stanici za samopražnjenje, baterija robota također se puni u isto vrijeme.

Značajke i prednosti
Automatsko pražnjenje prašine
  • Redovito automatsko pražnjenje spremnika za prašinu RCV 5 omogućuje robotskom usisavaču mnogo dulje autonomno čišćenje.
  • Bez potrebe za praznim spremnikom za prašinu RCV 5 ručno, korisnik ne mora doći u kontakt s prašinom i prljavštinom.
  • Budući da se spremnik za prašinu robotskog usisavača redovito prazni, usisna snaga ostaje konstantno visoka, što znači izvrsne rezultate čišćenja svaki put s RCV 5.
Filter vrećica od flisa
  • Filter vrećica pouzdano zadržava prašinu i prljavštinu.
  • Zarobljena prljavština se uklanja jednostavno i higijenski.
  • Kada se filter vrećica izvuče iz stanice, odmah se automatski zatvara. Prljavština ostaje na sigurnom u vrećici i spriječeno je izlaženje prašine kada se vrećica promijeni.
Integrirano upravljanje kabelima
  • Mrežni kabel stanice za samopražnjenje može se uredno namotati pomoću sustava za upravljanje kabelom koji je postavljen na stražnjoj strani stanice za samopražnjenje – nema više zapetljanih kabela.
Kontrola aplikacije
  • Ako je potrebno, stanicom za samopražnjenje RCV 5 može se upravljati putem aplikacije za dodatnu pogodnost.
  • Usisavanje se također može aktivirati pojedinačno putem aplikacije.
Kompatibilan sa svim RCV 5 modelima
  • Stanica za samopražnjenje kompatibilna je sa svim modelima RCV 5, čak i s uređajima koji već imaju stanicu za punjenje.
  • Korištenjem isporučenog seta za konverziju, postojeći RCV 5 može se u tren oka pretvoriti za rad sa stanicom za samopražnjenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Volumen filtarske vrećice (l) 4
Boja bijela
Težina (kg) 4,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 401 x 290 x 446

Oprema

  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a)
  • Spremnik za otpad
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Niski tepisi
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