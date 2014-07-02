Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka u osnovnoj verziji za crijeva promjera 1". Prikladno za priključenje na usisno crijevo, koje se isporučuje kao metražna roba, za vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Zaustavljanje povratnog toka sprječava povrat transportirane vode pa tako skraćuje vrijeme ponovnog usisavanja. U opseg usporuke uključena je stezaljka za crijevo.