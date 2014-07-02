Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka, Basic, 1"
Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka u osnovnoj verziji, za priključenje na usisno crijevo promjera 1" koje se isporučuje kao metražna roba.
Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka u osnovnoj verziji za crijeva promjera 1". Prikladno za priključenje na usisno crijevo, koje se isporučuje kao metražna roba, za vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Zaustavljanje povratnog toka sprječava povrat transportirane vode pa tako skraćuje vrijeme ponovnog usisavanja. U opseg usporuke uključena je stezaljka za crijevo.
Značajke i prednosti
Zaustavljač povratnog toka
- Zaustavljač povratnog toka sprječava povrat transportirane vode i time smanjuje vrijeme ponovnog usisavanja.
Za priključenje na usisno crijevo kao metražnu robu
- Za individualnu izvedbu garniture usisnih crijeva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|Odgovara za crijeva 1"
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|40 x 142 x 40
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.