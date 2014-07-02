Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka, Premium

Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka u premium izvedbi, za priključenje na usisno crijevo koje se isporučuje kao metražna roba.

Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka u robusnoj premium izvedbi (metal/plastika) za crijeva promjera 3/4" i 1". Prikladno za priključenje na usisno crijevo, koje se isporučuje kao metražna roba, za vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Zaustavljanje povratnog toka sprječava povrat transportirane vode pa tako skraćuje vrijeme ponovnog usisavanja. U opseg usporuke uključena je stezaljka za crijevo.

Značajke i prednosti
Metalna/plastična izvedba
  • Robusni materijali za dug životni vijek
Zaustavljač povratnog toka
  • Zaustavljač povratnog toka sprječava povrat transportirane vode i time smanjuje vrijeme ponovnog usisavanja.
Za priključenje na usisno crijevo kao metražnu robu
  • Za individualnu izvedbu garniture usisnih crijeva
Komplet
  • Za crijeva promjera 3/4" i 1"
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine Odgovara za crijeva 3/4" i 1"
Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 47 x 140 x 47
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
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