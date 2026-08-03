Usisni komplet, 3.5 m

Spremna za priklj. i otporna na vakuum: usisna garn. uklj. usisno crijevo 3,5 m, us. filtar, zaustavlj. povr. toka i sustav brtvljenja PerfectConnect. Idealno za vrtne crpke i opskrbu vodom.

Priključni komplet moguće je priključiti izravno na crpku, a sadrži usisno crijevo za crpku otporno na vakuum, dužine 3,5 metara, promjera 3/4", za usisavanje vode iz alternativnih izvora. Opremljena usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka, usisna garnitura se vrlo jednostavno može priključiti na usisnu stranu vrtnih crpki, kućnih automata za vodu i kućnog vodovoda za opskrbu vodom. Integrirano zaustavljanje povratnog toka je idealno za sprječavanje povrata transportirane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Također primjenjivo i kao produžetak spiralnog crijeva. Za crpke s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Uz Kärcher sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora montaža je iznimno jednostavna, brtvljenje je iznimno pouzdano te je zajamčen rad crpki bez smetnji.

Značajke i prednosti
Spiralno crijevo kompletno spremno za priključenje, otporno na vakuum, s usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka
  • Za usisavanje vode jednostavna i praktična montaža na crpku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 3,5
Veličina navoja G1
Promjer 3/4″
Boja Crna
Težina (kg) 0,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 80 x 380 x 380

Oprema

  • Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
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