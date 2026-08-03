Usisni komplet, 3.5 m
Spremna za priklj. i otporna na vakuum: usisna garn. uklj. usisno crijevo 3,5 m, us. filtar, zaustavlj. povr. toka i sustav brtvljenja PerfectConnect. Idealno za vrtne crpke i opskrbu vodom.
Priključni komplet moguće je priključiti izravno na crpku, a sadrži usisno crijevo za crpku otporno na vakuum, dužine 3,5 metara, promjera 3/4", za usisavanje vode iz alternativnih izvora. Opremljena usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka, usisna garnitura se vrlo jednostavno može priključiti na usisnu stranu vrtnih crpki, kućnih automata za vodu i kućnog vodovoda za opskrbu vodom. Integrirano zaustavljanje povratnog toka je idealno za sprječavanje povrata transportirane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Također primjenjivo i kao produžetak spiralnog crijeva. Za crpke s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Uz Kärcher sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora montaža je iznimno jednostavna, brtvljenje je iznimno pouzdano te je zajamčen rad crpki bez smetnji.
Značajke i prednosti
Spiralno crijevo kompletno spremno za priključenje, otporno na vakuum, s usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka
- Za usisavanje vode jednostavna i praktična montaža na crpku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|3,5
|Veličina navoja
|G1
|Promjer
|3/4″
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|80 x 380 x 380
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.