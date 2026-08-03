Priključni komplet moguće je priključiti izravno na crpku, a sadrži usisno crijevo za crpku otporno na vakuum, dužine 3,5 metara, promjera 3/4", za usisavanje vode iz alternativnih izvora. Opremljena usisnim filtrom i zaustavljanjem povratnog toka, usisna garnitura se vrlo jednostavno može priključiti na usisnu stranu vrtnih crpki, kućnih automata za vodu i kućnog vodovoda za opskrbu vodom. Integrirano zaustavljanje povratnog toka je idealno za sprječavanje povrata transportirane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Također primjenjivo i kao produžetak spiralnog crijeva. Za crpke s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Uz Kärcher sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora montaža je iznimno jednostavna, brtvljenje je iznimno pouzdano te je zajamčen rad crpki bez smetnji.