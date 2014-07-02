Spiralno crijevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključenje, promjera 3/4" i dužine 3,5 m, za usisavanje vode. Prikladno za direktno priključenje na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Idealno usisno crijevo za produženje usisne garniture ili za primjenu s usisnim filtrima. Za gore navedene pumpe koje imaju priključni navoj G1 (33,3 mm).