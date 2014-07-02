Usisno crijevo
Spiralno crijevo otporno na vakuum, spremno za priključ., za vrtne pumpe, kuć. automate za vodu i kućne vodovode. Također prikladno i kao produž. usisne garnit. ili za uporabu s usis. filtr.
Spiralno crijevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključenje, promjera 3/4" i dužine 3,5 m, za usisavanje vode. Prikladno za direktno priključenje na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Idealno usisno crijevo za produženje usisne garniture ili za primjenu s usisnim filtrima. Za gore navedene pumpe koje imaju priključni navoj G1 (33,3 mm).
Značajke i prednosti
Spiralno crijevo spremno za priključenje, otporno na vakuum
- Omogućuje direktno priključenje na pumpu te se osim toga može koristiti i kao produžetak usisnog crijeva. Osim toga, mogu se priključiti usisni filtri, kako bi se usisno crijevo preinačilo u garnituru usisnih crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|3,5
|Promjer
|3/4″
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|415 x 400 x 55
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.