Usisno crijevo

Spiralno crijevo otporno na vakuum, spremno za priključ., za vrtne pumpe, kuć. automate za vodu i kućne vodovode. Također prikladno i kao produž. usisne garnit. ili za uporabu s usis. filtr.

Spiralno crijevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključenje, promjera 3/4" i dužine 3,5 m, za usisavanje vode. Prikladno za direktno priključenje na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Idealno usisno crijevo za produženje usisne garniture ili za primjenu s usisnim filtrima. Za gore navedene pumpe koje imaju priključni navoj G1 (33,3 mm).

Značajke i prednosti
Spiralno crijevo spremno za priključenje, otporno na vakuum
  • Omogućuje direktno priključenje na pumpu te se osim toga može koristiti i kao produžetak usisnog crijeva. Osim toga, mogu se priključiti usisni filtri, kako bi se usisno crijevo preinačilo u garnituru usisnih crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 3,5
Promjer 3/4″
Boja Crna
Težina (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 415 x 400 x 55
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
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