Spiralno crijevo otporno na vakuum, kao metražna roba, promjera 1" i ukupne dužine 25 m za transport i usisavanje vode. Crijevo se bez problema može odrezati na individualno potrebnu dužinu. U kombiniciji s Kärcher priključnim dijelovima i Kärcher usisnim filtrima može se koristiti kao individualna usisna garnitura. Idealno za priključenje na podvodne pumpe, vrtne pumpe i podvodne tlačne pumpe, kao i za opskrbu kućanstva vodom na automate za vodu i kućne vodovode.