Usisno crijevo, metražna roba
Spiralno crijevo otporno na vakuum, kao metražna roba za individualnu prilagodbu dužine i za priključenje na podvodne, vrtne i podvodne tlačne pumpe, kao i na kućne vodovode i automate.
Spiralno crijevo otporno na vakuum, kao metražna roba, promjera 1" i ukupne dužine 25 m za transport i usisavanje vode. Crijevo se bez problema može odrezati na individualno potrebnu dužinu. U kombiniciji s Kärcher priključnim dijelovima i Kärcher usisnim filtrima može se koristiti kao individualna usisna garnitura. Idealno za priključenje na podvodne pumpe, vrtne pumpe i podvodne tlačne pumpe, kao i za opskrbu kućanstva vodom na automate za vodu i kućne vodovode.
Značajke i prednosti
Metražna roba
- Dužine crijeva mogu se rezati prema individualnim potrebama. U kombinaciji s priključnim elementima i usisnim filtrima može se koristiti kao individualna garnitura usisnih crijeva.
Spiralno crijevo otporno na vakuum
- Fleksibilno crijevo za transportiranje vode i za usisavanje vode
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|25
|Promjer
|1″
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|5,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|470 x 470 x 200
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.