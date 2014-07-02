Usisno crijevo, metražna roba

Spiralno crijevo otporno na vakuum, kao metražna roba za individualnu prilagodbu dužine i za priključenje na podvodne, vrtne i podvodne tlačne pumpe, kao i na kućne vodovode i automate.

Spiralno crijevo otporno na vakuum, kao metražna roba, promjera 3/4" i ukupne dužine 25 m za transport i usisavanje vode. Crijevo se bez problema može odrezati na individualno potrebnu dužinu. U kombiniciji s Kärcher priključnim dijelovima i Kärcher usisnim filtrima može se koristiti kao individualna usisna garnitura. Idealno za priključenje na podvodne pumpe, vrtne pumpe i podvodne tlačne pumpe, kao i za opskrbu kućanstva vodom na automate za vodu i kućne vodovode.

Značajke i prednosti
Metražna roba
  • Dužine crijeva mogu se rezati prema individualnim potrebama. U kombinaciji s priključnim elementima i usisnim filtrima može se koristiti kao individualna garnitura usisnih crijeva.
Spiralno crijevo otporno na vakuum
  • Fleksibilno crijevo za transportiranje vode i za usisavanje vode
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 25
Promjer 3/4″
Boja Crna
Težina (kg) 4,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 380 x 152
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
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