Usisno crijevo, NT, DN 35, duljina 2,5 m, elektroprovodljivo, spojnica 2.0, bajonet 2.0

Električno vodljivo usisno crijevo nazivne širine DN 35 i duljine 2,5 m prikladno je za korištenje s mokrim i suhim usisivačima.

Električno vodljivo usisno crijevo nazivne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcherovim usisivačima za mokro i suho usisavanje. Crijevo od 2,5 m spaja se na uređaj s bajonet 2.0 priključkom, a na dodatnu opremu pomoću spojnice 2.0. Oba 2.0 priključka su kompatibilna s usisivačima od modelne godine 2017.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 2,5
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Izvedba Električno vodljiv
Priključak na strani pribora¹⁾ Spojnica 2.0
Priključak na strani stroja²⁾ Bajonet 2.0
Količina (Komad(a)) 1
Boja Crna
Težina (kg) 0,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 420 x 370 x 90
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