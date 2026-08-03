Električno vodljivo usisno crijevo nazivne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcherovim usisivačima za mokro i suho usisavanje. Crijevo od 2,5 m spaja se na uređaj s bajonet 2.0 priključkom, a na dodatnu opremu pomoću spojnice 2.0. Oba 2.0 priključka su kompatibilna s usisivačima od modelne godine 2017.