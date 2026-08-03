Usisno crijevo, NT, DN 35, duljina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0

Usisno crijevo nazivne širine DN 35 i duljine 4 m prikladno je za korištenje s mokrim i suhim usisivačima.

Usisno crijevo nazivne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcherovim usisivačima za mokro i suho usisavanje. Crijevo od 4 m spaja se na uređaj s bajonetnim priključkom 1.0, a na dodatnu opremu pomoću spojnog priključka sa kopčom 1.0. Oba priključka kompatibilna su s usisavačima do modelne godine 2016. Bajunet priključak 1.0 isti je za sve nazivne širine (35, 40 i 50). Adapter za NT crijeva s bajunet priključkom 1.0 može se koristiti za pričvršćivanje svih crijeva s bajunet priključkom 1.0 za spajanje na novi sustav dodatne opreme.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 4
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Priključak na strani pribora¹⁾ Spojnica 1.0
Priključak na strani stroja²⁾ Bajonet 1.0
Količina (Komad(a)) 1
Boja Crna
Težina (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 430 x 430 x 110
Pribor
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