Usisno crijevo nazivne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcherovim usisivačima za mokro i suho usisavanje. Crijevo od 4 m spaja se na uređaj s bajonetnim priključkom 1.0, a na dodatnu opremu pomoću spojnog priključka sa kopčom 1.0. Oba priključka kompatibilna su s usisavačima do modelne godine 2016. Bajunet priključak 1.0 isti je za sve nazivne širine (35, 40 i 50). Adapter za NT crijeva s bajunet priključkom 1.0 može se koristiti za pričvršćivanje svih crijeva s bajunet priključkom 1.0 za spajanje na novi sustav dodatne opreme.