Usisno crijevo, NT, DN 35, duljina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
Usisno crijevo nazivne širine DN 35 i duljine 4 m prikladno je za korištenje s mokrim i suhim usisivačima.
Usisno crijevo nazivne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcherovim usisivačima za mokro i suho usisavanje. Crijevo od 4 m spaja se na uređaj s bajonetnim priključkom 1.0, a na dodatnu opremu pomoću spojnog priključka sa kopčom 1.0. Oba priključka kompatibilna su s usisavačima do modelne godine 2016. Bajunet priključak 1.0 isti je za sve nazivne širine (35, 40 i 50). Adapter za NT crijeva s bajunet priključkom 1.0 može se koristiti za pričvršćivanje svih crijeva s bajunet priključkom 1.0 za spajanje na novi sustav dodatne opreme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|4
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Priključak na strani pribora¹⁾
|Spojnica 1.0
|Priključak na strani stroja²⁾
|Bajonet 1.0
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|430 x 430 x 110