Usisno crijevo, NT, DN 35, duljina 4 m, spojnica 2.0, bajonet 2.0
Usisno crijevo nazivne širine DN 35 i duljine 4 m prikladno je za korištenje s Kärcherovim usisivačima za mokro i suho usisavanje.
Usisno crijevo nazivne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcherovim usisivačima za mokro i suho usisavanje. Crijevo od 4 m spaja se na uređaj pomoću bajunet priključka 2.0, a na dodatnu opremu pomoću spojnog priključka 2.0. Oba 2.0 priključka su kompatibilna s usisivačima od modelne godine 2017.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|4
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Izvedba
|Standard
|Priključak na strani pribora¹⁾
|Spojnica 2.0
|Priključak na strani stroja²⁾
|Bajonet 2.0
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|470 x 450 x 80
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