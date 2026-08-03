Usisno crijevo, NT, DN 35, dužina 2,5 m, spojnica 2,0, bajonet 2,0
Usisno crijevo nazivne širine DN 35 i duljine 2,5 m prikladno je za korištenje s Kärcher mokrim i suhim usisivačima.
Usisno crijevo nazivne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcherovim usisivačima za mokro i suho usisavanje. Crijevo od 2,5 m spaja se na uređaj s bajonet 2.0 priključkom, a na dodatnu opremu pomoću spojnice 2.0. Oba 2.0 priključka su kompatibilna s usisivačima od modelne godine 2017.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|2,5
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Izvedba
|Standard
|Priključak na strani pribora¹⁾
|Spojnica 2.0
|Priključak na strani stroja²⁾
|Bajonet 2.0
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|430 x 380 x 90
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