Usisno crijevo sa zavojom nazivne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcherovim usisivačima za mokro i suho usisavanje. Crijevo od 2,5 m spaja se na uređaj s bajunet 1.0 priključkom, a na pribor pomoću spojnice 1.0. Oba priključka kompatibilna su s usisivačima do modelne godine 2016. Bajunet priključak 1.0 isti je za sve nazivne širine (35, 40 i 50). Adapter za NT crijeva s bajunet priključkom 1.0 može se koristiti za pričvršćivanje svih crijeva s bajunet priključkom 1.0 za spajanje na novi sustav dodatne opreme.