Usisno crijevo, T, DN 35, duljina 2 m, spojnica 2.0, klik pričvršćivač

Usisno crijevo nomianlne širine DN 35 i duljine 2 m prikladno je za korištenje s Kärcher usisavačima za suho pranje.

Usisno crijevo nominalne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcher usisavačima za suho pranje. Crijevo od 2 m povezuje se s uređajem pomoću spojnice na klik, a s priborom pomoću priključka s kopčom 2.0. Potonji je kompatibilan s usisavačima iz modelne godine 2017.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 2
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Izvedba Standard
Priključak na strani pribora¹⁾ Spojnica 2.0
Priključak na strani stroja²⁾ Zatvarač
Količina (Komad(a)) 1
Boja antracit
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 460 x 360 x 90
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