Usisno crijevo, T, DN 35, duljina 2 m, spojnica 2.0, klik pričvršćivač
Usisno crijevo nomianlne širine DN 35 i duljine 2 m prikladno je za korištenje s Kärcher usisavačima za suho pranje.
Usisno crijevo nominalne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcher usisavačima za suho pranje. Crijevo od 2 m povezuje se s uređajem pomoću spojnice na klik, a s priborom pomoću priključka s kopčom 2.0. Potonji je kompatibilan s usisavačima iz modelne godine 2017.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|2
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Izvedba
|Standard
|Priključak na strani pribora¹⁾
|Spojnica 2.0
|Priključak na strani stroja²⁾
|Zatvarač
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|460 x 360 x 90