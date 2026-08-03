Usisno crijevo nominalne širine DN 35 idealno je za korištenje s Kärcher usisavačima za suho pranje. Crijevo od 2 m povezuje se s uređajem pomoću spojnice na klik, a s priborom pomoću priključka s kopčom 2.0. Potonji je kompatibilan s usisavačima iz modelne godine 2017.