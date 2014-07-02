Usisno crijevo za cjevovode
Usisno crijevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključenje, za priključenje pumpi na bušeni bunar ili cjevovode na usisnu stranu. Za kućanske automate za vodu i vrtne pumpe.
Spiralno crijevo otporno na vakuum, spremno za priključenje, promjera 3/4" i dužine 0,6 m za usisavanje vode. Prikladno za priključenje na usisnu stranu pume kućanskih automata za vodu i vrtnih pumpi. Usisno crijevo s obje strane ima priključni navoj G1 (33,3mm). Njegova velika fleksibilnost ima za posljedicu znatno smanjenje buke kod fiksne instalacije. Pozor: ovo usisno crijevo ne smije se koristiti kao tlačno crijevo!
Značajke i prednosti
Priključenje pumpe na bušeni bunar i cjevovode, otporno na vakuum
- Kod priključenja pumpe za opskrbu kućanstva vodom ovo se crijevo može koristiti kao fleksibilni spoj na usisnoj strani, kako bi se na taj način dobio spoj između pumpe i sustava cjevovoda, koji dodatno također ne prenosi buku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|0,6
|Promjer
|3/4″
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|600 x 50 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.