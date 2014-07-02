Spiralno crijevo otporno na vakuum, spremno za priključenje, promjera 3/4" i dužine 0,6 m za usisavanje vode. Prikladno za priključenje na usisnu stranu pume kućanskih automata za vodu i vrtnih pumpi. Usisno crijevo s obje strane ima priključni navoj G1 (33,3mm). Njegova velika fleksibilnost ima za posljedicu znatno smanjenje buke kod fiksne instalacije. Pozor: ovo usisno crijevo ne smije se koristiti kao tlačno crijevo!