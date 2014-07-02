Usisno crijevo za cjevovode

Usisno crijevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključenje, za priključenje pumpi na bušeni bunar ili cjevovode na usisnu stranu. Za kućanske automate za vodu i vrtne pumpe.

Spiralno crijevo otporno na vakuum, spremno za priključenje, promjera 3/4" i dužine 0,6 m za usisavanje vode. Prikladno za priključenje na usisnu stranu pume kućanskih automata za vodu i vrtnih pumpi. Usisno crijevo s obje strane ima priključni navoj G1 (33,3mm). Njegova velika fleksibilnost ima za posljedicu znatno smanjenje buke kod fiksne instalacije. Pozor: ovo usisno crijevo ne smije se koristiti kao tlačno crijevo!

Značajke i prednosti
Priključenje pumpe na bušeni bunar i cjevovode, otporno na vakuum
  • Kod priključenja pumpe za opskrbu kućanstva vodom ovo se crijevo može koristiti kao fleksibilni spoj na usisnoj strani, kako bi se na taj način dobio spoj između pumpe i sustava cjevovoda, koji dodatno također ne prenosi buku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 0,6
Promjer 3/4″
Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 600 x 50 x 50
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
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