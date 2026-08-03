Uska usisna mlaznica 170 mm (bijela) za WV 4-4, WV 6 i WV 7
Savršena za rešetkaste prozore i druge male prozorske površine: uska usisna mlaznica za WV 4-4, WV 6 i WV 7 ima širinu od 170 mm.
Sa širinom od 170 mm, uska usisna mlaznica za WV 4-4, WV 6 i WV 7 posebno je prikladna za čišćenje rešetkastih prozora i drugih malih prozorskih površina koje se ne mogu očistiti s većim usisnim mlaznicama bez određene količine svađa.
Značajke i prednosti
Uski oblik
Jednostavna zamjena
- Usisne mlaznice se lako mijenjaju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|172 x 98 x 41
Područja primjene
- Prozori s prečkama
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Tuš kabina/kada
- Radne površine u kuhinji
- Kondenzacija
- Solarni energetski sustavi