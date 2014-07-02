Valjak od mikrovlakana, 300 mm
Novo u svijetu: Valjak od mikrovlakana, dužine 300 mm. Objedinjuje iznimnu snagu čišćenja mikrovlakana i prednosti tehnike valjaka. Idealan za čišćenje pločica od fine kamenštine.
Valjak od mikrovlakana dužine 300 mm je novost u svijetu! On objedinjuje snagu čišćenja mikrovlakana i prednosti tehnike valjaka. Savršeno je prikladan za čišćenje pločica od fine kamenštine - posebno u kombinaciji s RM 743.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|svijetlo zelena
|Dužina (mm)
|300
|Materijal četke
|mikrovlakna
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|330 x 75 x 70