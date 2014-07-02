Valjak od mikrovlakana, 300 mm

Novo u svijetu: Valjak od mikrovlakana, dužine 300 mm. Objedinjuje iznimnu snagu čišćenja mikrovlakana i prednosti tehnike valjaka. Idealan za čišćenje pločica od fine kamenštine.

Valjak od mikrovlakana dužine 300 mm je novost u svijetu! On objedinjuje snagu čišćenja mikrovlakana i prednosti tehnike valjaka. Savršeno je prikladan za čišćenje pločica od fine kamenštine - posebno u kombinaciji s RM 743.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja svijetlo zelena
Dužina (mm) 300
Materijal četke mikrovlakna
Količina (Komad(a)) 1
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 330 x 75 x 70
Videos
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH