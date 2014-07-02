Valjkasta četka, jako mekana, bijela, 350 mm

Valjkasta četka, vrlo meka, bijela. Dužina: 350 mm. Sa zvjezd. prihvatnikom otpornim na trošenje. Za čišć. osjetljivih podova i za poliranje. Čekinja: poliamid, debljina 0,3 mm, duž. 20 mm.