Valjkasta četka, jako mekana, bijela, 400 mm
Valjkasta četka, vrlo meka, bijele boje. Dužina: 400 mm. Sa zvjezd. prihvatn. otpornim na trošenje. Za čišć. osjetljivih podova i za poliranje. Čekinja: poliamid, deblj. 0,3 mm, duž. 20 mm.
Valjkasta četka (vrlo meka, bijele boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 400 mm. Prikladna je za čišćenje osjetljivih podova i za poliranje. Čekinja: poliamid, debljina 0,3 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Dužina (mm)
|400
|Stupanj tvrdoće
|jako mekana
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1