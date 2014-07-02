Valjkasta četka, jako mekana, bijela, 400 mm

Valjkasta četka, vrlo meka, bijele boje. Dužina: 400 mm. Sa zvjezd. prihvatn. otpornim na trošenje. Za čišć. osjetljivih podova i za poliranje. Čekinja: poliamid, deblj. 0,3 mm, duž. 20 mm.