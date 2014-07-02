Valjkasta četka, Meko, bijela, 300 mm
Valjkasta četka, meka, bijele boje. Dužina: 300 mm. Sa zvjezd. prihvatnikom otpornim na trošenje. Za čišć. osjetljivih podova i za poliranje. Čekinja: poliamid, deblj. 0,15 mm, duž. 11,5 mm.
Valjkasta četka (meka, bijele boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 300 mm. Prikladna je za čišćenje osjetljivih podova i za poliranje. Čekinja: poliamid, debljina 0,15 mm, dužina 11,5 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Dužina (mm)
|300
|Stupanj tvrdoće
|Meko
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3