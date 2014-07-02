Valjkasta četka, Meko, bijela, 300 mm

Valjkasta četka, meka, bijele boje. Dužina: 300 mm. Sa zvjezd. prihvatnikom otpornim na trošenje. Za čišć. osjetljivih podova i za poliranje. Čekinja: poliamid, deblj. 0,15 mm, duž. 11,5 mm.