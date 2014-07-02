Valjkasta četka, srednja, crvena, 1118 mm
Valjkasta četka, srednje tvrda, crvene boje, dužine 1118 mm. Sa zvjezd. prihvatnikom otpornim na trošenje. Za sva uobičajena čišćenja. Čekinja: polipropilen, debljina 0,5 mm, dužina 22,5 mm.
Srednje tvrda valjkasta četka u crvenoj boji opremljena je zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje te ima ukupnu dužinu 1118 mm. Čekinje valjkaste četke od polipropilena imaju debljinu 0,5 mm i dužinu 22,5 mm. Četka je prikladna za sve uobičajene vrste čišćenja te se također može koristiti i na osjetljivim podovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crvena
|Dužina (mm)
|1118
|Stupanj tvrdoće
|srednja
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,7