Srednje tvrda valjkasta četka u crvenoj boji opremljena je zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje te ima ukupnu dužinu 1118 mm. Čekinje valjkaste četke od polipropilena imaju debljinu 0,5 mm i dužinu 22,5 mm. Četka je prikladna za sve uobičajene vrste čišćenja te se također može koristiti i na osjetljivim podovima.