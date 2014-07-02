Valjkasta četka, srednja, crvena, 350 mm
Valjkasta četka, srednje tvrda, crvene boje. Dužina: 350 mm. Sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje. Za sva uobičajene čišćenja. Čekinja: polipropilen, debljina 0,4 mm, duž. 20 mm.
Valjkasta četka (srednje tvrda, crvene boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 350 mm. Prikladna je za sve uobičajene zadatke čišćenja, također i za osjetljive podove. Čekinja: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crvena
|Dužina (mm)
|350
|Stupanj tvrdoće
|srednja
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8