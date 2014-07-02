Valjkasta četka (srednje tvrda, crvene boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 350 mm. Prikladna je za sve uobičajene zadatke čišćenja, također i za osjetljive podove. Čekinja: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.