Valjkasta četka, standardna vlakna, crna, CV 38/1, 38/2

Mekana četka s valjkom duljine 356 mm i crnim standardnim vlaknima od poliamida za sve CV 38/1 i CV 38/2 uspravne četkaste usisavače tvrtke Kärcher.

Valjkasta četka od 356 mm za sve CV 38/1 i CV 38/2 uspravne četkaste usisavače. Valjak je opremljen mekim, crnim 10 mm poliamidnim čekinjama. Promjer čekinje: 0,25 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Duljina četke (mm) 356
Stupanj tvrdoće srednje tvrda
Količina (Komad(a)) 1
Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 356 x 61 x 61
Kompatibilni uređaji
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Created with AI (artificial intelligence)

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