Valjkasta četka, standardna vlakna, crna, CV 38/1, 38/2
Mekana četka s valjkom duljine 356 mm i crnim standardnim vlaknima od poliamida za sve CV 38/1 i CV 38/2 uspravne četkaste usisavače tvrtke Kärcher.
Valjkasta četka od 356 mm za sve CV 38/1 i CV 38/2 uspravne četkaste usisavače. Valjak je opremljen mekim, crnim 10 mm poliamidnim čekinjama. Promjer čekinje: 0,25 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Duljina četke (mm)
|356
|Stupanj tvrdoće
|srednje tvrda
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|356 x 61 x 61