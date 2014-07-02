Valjkasta četka, standardne čekinje, crna
Mekana valjkasta četka duljine 508 mm i sstandardnim crnim poliamidnim čekinjama za sve uobičajene primjene.
Valjkasta četka dužine 508 mm. Valjak je opremljen crnim plastičnim čekinjama od 29 mm. Promjer čekinje: 0,30 mm. Imajte na umu da su za čišćenje potrebne dvije četke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Duljina četke (mm)
|508
|Stupanj tvrdoće
|srednje tvrda
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|515 x 100 x 100