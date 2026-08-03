Valjkasta četka, standardne čekinje, crna, CV 30/1
Mekana valjkasta četka duljine 277 mm i crne standardne poliamidne čekinje za sve Kärcher uspravne usisavače CV 30/1.
Valjkasta četka od 277 mm za sve uspravne usisavače CV 30/1. Valjak je opremljen mekim, crnim vlaknima od poliamida od 10 mm. Promjer čekinje: 0,25 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Duljina četke (mm)
|277
|Stupanj tvrdoće
|srednje tvrda
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|277 x 61 x 61