Valjkasta četka, tvrda, crvena, CV 30/1
Tvrda valjkasta četka duljine 277 mm s crvenim vlaknima od poliamida za sve Kärcher uspravne usisavače CV 30/1.
Valjkasta četka od 277 mm za sve uspravne usisavače CV 30/1. Valjak je opremljen tvrdim, crvenim vlaknima od poliamida od 10 mm i savršen je za čišćenje podnih obloga od iglenog flisa, na primjer. Promjer čekinje: 0,30 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Duljina četke (mm)
|277
|Stupanj tvrdoće
|tvrda
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|crvena
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|275 x 65 x 65