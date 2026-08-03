Valjkasta četka, tvrda, crvena, CV 30/1

Tvrda valjkasta četka duljine 277 mm s crvenim vlaknima od poliamida za sve Kärcher uspravne usisavače CV 30/1.

Valjkasta četka od 277 mm za sve uspravne usisavače CV 30/1. Valjak je opremljen tvrdim, crvenim vlaknima od poliamida od 10 mm i savršen je za čišćenje podnih obloga od iglenog flisa, na primjer. Promjer čekinje: 0,30 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Duljina četke (mm) 277
Stupanj tvrdoće tvrda
Količina (Komad(a)) 1
Boja crvena
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 275 x 65 x 65
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