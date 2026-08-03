Valjkasta četka od 356 mm za sve uspravne usisavače CV 38/1 i CV 38/2. Valjak je opremljen tvrdim, crvenim vlaknima od poliamida od 10 mm i savršen je za čišćenje podnih obloga od iglenog flisa, na primjer. Promjer čekinje: 0,30 mm.