Valjkasta četka, tvrda, zelena, 350 mm
Valjkasta četka, tvrda, zelena. Dužina: 350 mm. Zvjezd. prihvatnik otporan na troš. Za jako prljave pod. i za temelj. čišć. Čekinja: poliamid sa silicij karbidom, deblj. 0,6 mm, duž. 20 mm.
Valjkasta četka (tvrda, zelene boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 350 mm. Preporuča se za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljito čišćenje. Prikladna samo za neosjetljive podove. Čekinja: poliamid sa silicij karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Dužina (mm)
|350
|Stupanj tvrdoće
|tvrda
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9