Valjkasta četka, tvrda, zelena, 400 mm
Valjk. četka, tvrda, zelene boje. Duž.: 400 mm. Zvjezd. prihv. otporan na troš. Za jako zaprljane podove i za temelj. čišć. Čekinja: poliamid sa silicij karbidom, deblj. 0,6 mm, duž. 20 mm.
Valjkasta četka (tvrda, zelene boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 400 mm. Preporuča se za čišćenje jako onečišćenih podova i za temeljito čišćenje. Prikladna samo za neosjetljive podove. Čekinja: poliamid sa silicij karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Dužina (mm)
|400
|Stupanj tvrdoće
|tvrda
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1