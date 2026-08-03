Valjkasta četka (tvrda, zelene boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 450 mm. Preporuča se za čišćenje jako onečišćenih podova i za temeljito čišćenje. Prikladna samo za neosjetljive podove. Čekinja: poliamid sa silicij karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.