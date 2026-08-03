Valjkasta četka, tvrda, zelena, 450 mm
Valjk. četka, tvrda, zelene boje. Duž.: 450 mm. Zvjezd. prihv. otporan na troš. Za jako zaprljane podove i za temelj. čišć. Čekinja: poliamid sa silicij karbidom, deblj. 0,6 mm, duž. 20 mm.
Valjkasta četka (tvrda, zelene boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 450 mm. Preporuča se za čišćenje jako onečišćenih podova i za temeljito čišćenje. Prikladna samo za neosjetljive podove. Čekinja: poliamid sa silicij karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Dužina (mm)
|450
|Stupanj tvrdoće
|tvrda
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,3