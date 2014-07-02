Valjkasta četka (tvrda, zelene boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 638 mm. Prikladna je za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljito čišćenje. Čekinja: poliamid sa silicij karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm. Odgovara za glavu četke R 65.