Valjkasta četka, tvrda, zelena, 638 mm
Za jako onečišćene podove i za temeljito čišćenje. Odgovara za R65.
Valjkasta četka (tvrda, zelene boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje ima dužinu 638 mm. Prikladna je za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljito čišćenje. Čekinja: poliamid sa silicij karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm. Odgovara za glavu četke R 65.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Dužina (mm)
|638
|Stupanj tvrdoće
|tvrda
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,3