Valjkasta četka, visoko - nisko, narančasta, 350 mm

Valjk. četka, vis./dub., sred. tvrda, naranč. Duž.: 350 mm. a zvjezd. prihvatn. otpor. na troš. Za vrlo struktur. podove i kod dubljih fuga. Čekinja: poliamid, deblj. 0,6 mm, duž. 15-20 mm.