Valjkasta četka, visoko - nisko, narančasta, 350 mm
Valjk. četka, vis./dub., sred. tvrda, naranč. Duž.: 350 mm. a zvjezd. prihvatn. otpor. na troš. Za vrlo struktur. podove i kod dubljih fuga. Čekinja: poliamid, deblj. 0,6 mm, duž. 15-20 mm.
Valjkasta četka (visoka- duboka, srednje tvrda, narančaste boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje i različitom dužinom čekinja, ima dužinu 350 mm. Prikladna je za čišćenje vrlo strukturiranih podova i kod dubljih fuga. Čekinja: poliamid, debljina 0,6 mm dick, dužina 15-20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|narančasta
|Dužina (mm)
|350
|Vrsta četke
|visoko - nisko
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9