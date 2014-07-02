Valjkasta četka, visoko - nisko, narančasta, 400 mm
Valjk. četka, vis./dub., sred. tvrda, naranč. Duž.: 400 mm. Sa zvjezd. prihvatn. otporn. na troš. Za vrlo struktur. podove i kod dublj. fuga. Čekinja: poliamid, deblj. 0,6 mm, duž. 15-20 mm.
Valjkasta četka (visoka/duboka, srednje tvrda, narančaste boje) sa zvjezdastim prihvatnikom otpornim na trošenje i čekinjama različite dužine ima dužinu 400 mm. Prikladna je za sčišćenje izrazito strukturiranih podova i kod debljih fuga. Čekinja: poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15-20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|narančasta
|Dužina (mm)
|400
|Vrsta četke
|visoko - nisko
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1