Valjkasta četka, visoko - nisko, narančasta, 400 mm

Valjk. četka, vis./dub., sred. tvrda, naranč. Duž.: 400 mm. Sa zvjezd. prihvatn. otporn. na troš. Za vrlo struktur. podove i kod dublj. fuga. Čekinja: poliamid, deblj. 0,6 mm, duž. 15-20 mm.