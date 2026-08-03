Valjkasta četka (vrlo duboka, narančasta) sa zvjezdastim zahvatnim elementom otpornim na trošenje, različitih duljina čekinja, duljine 450 mm. Prikladna je za čišćenje vrlo strukturiranih podova i kod dubljih fuga. Čekinje: poliamid, debljina 0,6 mm, duljina 15-20 mm.