Valjkasta četka, visoko - nisko, narančasta, 450 mm
Srednje tvrda, za čišćenje izrazito strukturiranih podova i kod dubljih fuga.
Valjkasta četka (vrlo duboka, narančasta) sa zvjezdastim zahvatnim elementom otpornim na trošenje, različitih duljina čekinja, duljine 450 mm. Prikladna je za čišćenje vrlo strukturiranih podova i kod dubljih fuga. Čekinje: poliamid, debljina 0,6 mm, duljina 15-20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|narančasta
|Dužina (mm)
|450
|Vrsta četke
|visoko - nisko
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,4