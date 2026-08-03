Vario mlaznica pod kutom, 055
Omogućuje mijenjanje visokotlačnog mlaza s kutom prskanja od 0°-90° -"kontinuirano". Stoga se lako prilagođava svim vrstama nečistoća i površina.
Kärcher mlaznica s podesivim kutom za visokotlačno prskanje s mogućnošću podešavanja kuta u rasponu od 0° do 90°. Jednostavna prilagodba svim vrstama podloge i površina.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina mlaznice ( )
|55
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
Kompatibilni uređaji
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