Vario Power Jet Short 360° VP 145 S za K 2 – K 4
VP 145 S: kratki i lagani Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i fleksibilnim zglobom s mogućnošću namještanja za 360° idealan je za čišćenje teško pristupačnih mjesta u blizini.
Značajke i prednosti
Kontinuirano namještanje
- Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
Ušteda vremena
- Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Fleksibilni zglob
- Zglob koji se okreće pod 360°
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|166 x 42 x 62
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Kotači vozila
- Žardinjere
- Kante za smeće