VC kompl. za čišć. s lakoćom čisti i tamo gdje uobičajeni pribor usisavača doseže svoje granice. Kompl. sadrži 8 različitih pribora – idealno za primj. u cijelom kućanstvu. Kutnom četkom moguće je ukloniti prašinu ispod namještaja i kuć. uređaja, kao i u međuprostorima, npr. između namještaja i zidova. Mlaznica za tapecirane površ. brzo i jednostavno uklanja nečistoću i prašinu s kauča, madraca, zavjesa, stolica itd. Četka za fuge je zbog svog dugog i uskog dizajna savršena za usis. ormara, radijatora, žaluzina itd. Mlaznica za fuge s nataknutom četkom idealna je za čišć. teško dostupnih mjesta, npr. roleta. Gumirani nastavak za odstranj. dlake za mlaznicu za fuge pretvara usis. svih vrsta dlaka u dječju igru. Meki kist za namještaj sprječava pojavu ogrebotina kod čišć. osjetljivih površ. Zahvalj. fleks. zglobu, čišćenje teško dostupnih područja, kao npr. polica na ormarima/regalima ili stražnje strane kauča, vrlo je jednostavno. A uz pomoć priloženog crijevnog adapt. moguće je sav pribor iz kompl. bez problema priključiti na usisno crijevo/ručku uređaja VC 2 i VC 3. Zaključak: VC kompl. za čišć. je komplet pribora koji olakšava sve zadaće kod usis. te je čišć. znatno učinkovitije.